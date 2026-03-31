Inter projeta 15 mil torcedores contra o São Paulo no Beira-Rio

Cerca de 15 mil torcedores são esperados no Beira-Rio para Inter x São Paulo. As equipes se enfrentam às 19h30min de quarta-feira (1º), pelo Brasileirão.
O jogo marca a retomada dos jogos da Série A após a parada para a Data Fifa. A última partida do Colorado foi no dia 22 de março, na vitória sobre a Chapecoense, também em Porto Alegre.
Outra atração será o retorno de Roger Machado ao Beira-Rio, mas agora como adversário. Será o primeiro confronto com o ex-treinador colorado desde a sua demissão, em setembro do ano passado.
Para o confroto, os valores dos ingressos variam de R$ 16 a R$ 200 para sócios e de R$ 65 a R$ 299 para não sócios, dependendo da localização no estádio.