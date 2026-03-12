Inter precisará pagar multa para contar com atacante contra o Bahia

Kayky foi utilizado no segundo tempo contra o Atlético-MG. (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Na busca pela primeira vitória no Brasileirão, a partida diante do Bahia, no próximo domingo (15), ganhou um caráter decisivo para o Inter. No entanto, para esta próxima rodada, o técnico Paulo Pezzolano terá uma restrição em relação às suas opções de ataque.

Na janela de transferências, o clube trouxe dois jogadores do Bahia, o adversário da próxima rodada. Pelo vínculo de empréstimo, a utilização do atacante Kayky só será possível mediante ao pagamento de multa, conforme apurou a reportagem de ZH.

Desde a chegada ao clube, o atacante de 22 anos foi utilizado em três partidas do Brasileirão, diante do Atlético-MG, Remo e Palmeiras. Ao todo, foram cerca de 49 minutos em campo.

No caso do lateral Matheus Bahia, a vinda foi em definitivo. Com isso, ele estará liberado para atuar normalmente, sendo uma alternativa à utilização de Bernabei.

Ausência na casamata

Para o confronto do Beira-Rio, a equipe terá uma mudança obrigatória na casamata. Em Belo Horizonte, o técnico Paulo Pezzolano recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Com isso, Pablo Fernandez, auxiliar técnico permanente, e Esteban Conde, da comissão de Pezzolano, são os principais candidatos para a função.

Com a derrota para o Atlético-MG, o Inter estacionou no Z-4, somando apenas dois pontos. A partida contra o Bahia será no domingo (15), às 16h, no Beira-Rio.