Inter poderá ter cinco novidades contra a Chapecoense

Alan Patrick (D) foi um dos atletas preservados contra o Santos. (Ricardo Duarte/Internacional)

Na luta para deixar a zona de rebaixamento, o Inter encara a partida contra a Chapecoense em clima de decisão. Para a partida deste domingo (22), no Beira-Rio, o técnico Paulo Pezzolano ganha fôlego com o retorno de um reforço caseiro e peças importantes do elenco descansadas.

Na vitória sobre o Santos, o treinador realizou diversas mudanças por conta do desgaste de alguns titulares. Nomes como Mercado, Bernabei e Alan Patrick ficaram no banco de reservas e chegam descansados para a próxima rodada.

Autor do gol da vitória, Carbonero começou no banco, jogou cerca de 11 minutos na Vila Belmiro e é mais um atleta que não teve o desgaste de uma partida completa.

Reforço no meio-campo

Suspenso contra o Santos, Paulinho volta a ser alternativa para o meio-campo. Ele terá a concorrência de Villagra e Bruno Henrique, titulares na Vila Belmiro.

O argentino passará por reavaliação na reapresentação do grupo, nesta sexta-feira (20). O jogador pediu para ser substituído no segundo tempo e iniciou um trabalho preventivo no banco, com a aplicação de gelo na coxa direita.

O Inter fará duas atividades no CT Parque Gigante para definir a escalação contra a Chapecoense. Neste momento, o Colorado é o primeiro time dentro do Z-4, somando cinco pontos.