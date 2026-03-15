Inter perde para o Bahia em casa e termina a rodada na última posição do Brasileirão

Em dia de Oscar, o torcedor colorado se deparou outra vez com o roteiro que mais está acostumado neste começo de Campeonato Brasileiro. Diante do Bahia, neste domingo (15), no Beira-Rio, o Inter foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0. O gol foi de Willian José, marcado no primeiro tempo.
O Inter caiu para a 20ª colocação após o 3 a 3 do Cruzeiro com o Vasco. São apenas dois pontos, contra três de Cruzeiro, Remo e Botafogo (dois jogos a menos).
E mais: começo segue como o pior do clube na era dos pontos corridos. Além de nenhuma vitória, o time conta com três derrotas nos três jogos em Porto Alegre. Até por isso saiu muito vaiado de campo.
Sem Paulo Pezzolano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Inter foi comandado pelo auxiliar Esteban Conde. E além da mudança na casamata, a escalação também apresentou novidades. A principal delas foi a estreia de Matheus Bahia, na lateral esquerda, e a sequência de Bernabei. O argentino foi escalado mais à frente e começou como meia.
Com relação ao time que foi derrotado pelo Atlético-MG, outras quatro saídas foram confirmadas. Bruno Gomes, Félix Torres, Alan Rodríguez e Alerrandro foram para o banco de reservas. Mercado, Ronaldo e Borré voltaram aos 11 iniciais.
Pressão e bobeada
Nos primeiros minutos da partida, a mudança de posição de Bernabei se justificou. O jogador foi protagonista de três chances de perigo, sendo a primeira delas com um minuto, quando finalizou para fora, após roubada de bola na entrada da área. Pouco tempo depois, invadiu a área em velocidade, passou pela marcação e cruzou rasteiro, mas a defesa do Bahia afastou.
Bernabei teve a principal chance para marcar aos nove minutos. Alan Patrick recebeu passe de Carbonero e lançou o jogador em velocidade. Ele entrou cara a cara contra o goleiro, mas Ronaldo defendeu o chute. Já aos 12, o Inter teve chance em contra-ataque iniciado por Matheus Bahia, no campo de defesa, que lançou Carbonero, no lado direito de ataque. O colombiano viu Alan Patrick na meia-lua. O camisa 10 finalizou de primeira e não acertou o alvo.
Seis minutos depois foi a vez de mais uma boa investida pelo lado esquerdo. O estreante Matheus Bahia aproveitou a sobra, próximo da área, e tocou para Bernabei. O argentino dominou, chutou cruzado e rasteiro. A bola passou perto da trave e soltou o clássico "uh" do torcedor.
Apesar do começo promissor do Inter, o Bahia abriu o placar. Aos 22 minutos, Erick foi acionado na intermediária, o volante partiu em velocidade e passou por três jogadores colorados. De frente para Rochet, ele tocou para o centro da pequena área onde estava Willian José. O centroavante só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede: 1 a 0.
O Inter sentiu o gol sofrido e não criou chances claras de gol nos minutos seguintes da etapa inicial. Contudo, seguiu tendo espaços pelos lados, o que facilitou as investidas de Carbonero pelo direita. No último lance, ele disparou em velocidade e sofreu falta no limite da área. Bernabei arriscou direto e finalizou longe do gol.
Gols perdidos
Para o segundo tempo, Bruno Gomes voltou no lugar de Aguirre. O esquema seguiu o mesmo, e a primeira chance veio aos quatro minutos, quando Carbonero cruzou rasteiro na área. Borré até chegou antes do defensor do Bahia, mas foi travado na hora da finalização.
Quatro minutos depois, Alan Patrick achou um belo lançamento no lado direito da área para Matheus Bahia. O defensor tentou tocar de cabeça para Borré e acabou bloqueado.
Aos 10 minutos, Esteban Conde fez duas alterações. Bruno Henrique entrou no lugar de Paulinho, enquanto Vitinho entrou na vaga de Matheus Bahia. As trocas deixaram Bernabei como lateral-esquerdo e passou Carbonero para o mesmo lado. Vitinho entrou na ponta direita.
Com oito minutos em campo, o atacante colorado quase empatou o jogo. Primeiro Carbonero dominou na esquerda da área e inverteu o jogo. Vitinho recebeu no lado oposto, cortou para a perna esquerda e bateu forte. Ronaldo fez grande defesa e evitou o gol.
Mais truncada, a partida passou a ter o Inter buscando o ataque, e o Bahia esperando espaços. E foi aos 27 minutos que o time visitante teve a chance de ampliar. Ademir, que entrou no segundo tempo, disparou em velocidade pela direita, entrou na área e tocou rasteiro para o centro. Bruno Gomes apareceu antes do jogador adversário, desviou de carrinho, e Rochet agarrou a bola em cima da linha.
Antes disso, no mesmo minuto, o Alan Patrick deixou o campo para a entrada de Alerrandro. A torcida reagiu com vaias. O torcedor também reagiu forte por volta dos 31 minutos, quando o Inter conseguiu marcar. Bruno Henrique cobrou falta da intermediária para o lado esquerdo da área, Carbonero desviou de cabeça e Mercado completou para o fundo das redes. A questão é que a arbitragem assinalou impedimento, causando a revolta no Beira-Rio.
Aos 36 minutos foi Borré que recebeu na esquerda e tocou para Bruno Henrique, que entrava na área. O volante chutou, mas viu o desvio do jogador adversário tirar a bola para fora. Dois minutos depois veio outra grande chance para empatar. Carbonero aproveitou a sobra, quase na linha de fundo, cortou para o meio e chutou rasteiro. A bola sobrou para Alerrandro, quase na pequena área. Ele finalizou para fora.
E o centroavante voltou a criar aos 41. Bruno Henrique, da intermediária, cobrou boa falta. Alerrandro conseguiu pegar de primeira com o pé direito, mas carimbou o travessão. O filme ainda é o mesmo, o Inter segue sem vencer no Campeonato Brasileiro.
Ficha técnica
Brasileirão — Sexta rodada — 15/03/2026
Inter (0)
Rochet; Aguirre (Bruno Gomes, INT), Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Vitinho, 10’/2°T); Ronaldo (Alan Rodríguez, 36’/2°T), Paulinho (Bruno Henrique, 10’/2°T), Carbonero, Alan Patrick (Alan Patrick, 27’/2°T) e Bernabei; Borré. Técnico: Esteban Conde (interino).
Bahia (1)
Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas (Caio Alexandre, 39’/2°T) e Rodrigo Nestor (Michel Araujo, 13’/2°T); Kike Olivera (Ademir, 24’/2°T), Erick Pulga (Sanabria, 24’/2°T) e Willian José (Dell, 13’/2°T). Técnico: Rogério Ceni.
Gol: Willian José (B), aos 22min do primeiro tempo
Cartões amarelos: Paulinho, Aguirre e Victor Gabriel (I); Ronaldo e Luciano Juba (B)
Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre
Público: 16.574
Renda: R$ 369.461
Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Próximo jogo
Brasileirão — Sétima rodada
Santos x Inter
18/3/2026 — 21h30min, Vila Belmiro
