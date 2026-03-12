Inter perde para o Atlético-MG, segue sem vencer e permanece no Z-4 no Brasileirão

Contra o Atlético-MG, pela quinta rodada do Brasileirão, o Inter basicamente repetiu o que fez nas partidas anteriores. Criou um caminhão de oportunidades, desperdiçou todas, teve uma falha individual defensiva de Bernabei, cedeu uma finalização e perdeu o jogo.
Na Arena do Galo, um gol de Cuello no primeiro minuto de jogo deixou a equipe de Paulo Pezzolano com dois pontos em 15 disputados. A zona de rebaixamento volta a assustar o ambiente colorado, que segue sem vencer e sendo vazado por todos os times da Série A.
Um Inter bastante mexido foi apresentado por Pezzolano. Ele recolocou Bernabei na lateral esquerda, como previsto, mas apareceu com umas quantas surpresas. Mercado, Ronaldo, Vitinho e Borré ficaram no banco, enquanto Félix Torres, Aguirre, Alan Rodríguez e Alerrandro começaram o jogo. Bruno Gomes foi deslocado para o meio-campo. No Atlético-MG, Eduardo Dominguez apresentou um trio ofensivo com Cuello, Casierra e Hulk.
O primeiro tempo
A partida começou em ritmo alucinante. Com sete segundos o Inter teve uma chance. Na saída de bola, Alan Patrick passou para Alan Rodriguez e Alan Rodriguez passou para Alerrandro, por trás da zaga. O chute do centroavante foi travado por Román. O escanteio foi cobrado, a defesa do Atlético-MG cortou e iniciou seu ataque. A bola foi até Cuello, que driblou Bernabei como se nada fosse, ajeitou e chutou no canto, sem chances para Rochet: 1 a 0.
Em desvantagem, o Inter passou a ter controle das ações. Trocava passes, procurava espaços, mas não encontrava. Tentou uma vez de longe, com Carbonero, mas longe do travessão. E ao atacar, cedia espaços. Cuello achou um passe em diagonal de 40 metros às costas de Aguirre para Scarpa. O cruzamento chegaria em Casierra, só que Victor Gabriel chegou na hora certa para cortar.
Aos 26, o Inter teve a melhor chance para empatar. Alan Patrick cobrou escanteio, Alerrando dividiu no ar com Ruan e a bola passou a centímetros da trave. Dois minutos depois, Carbonero arriscou de fora da área, também perto do poste.
A partida seguiu equilibrada, com poucas chances de gol até os 47. O Atlético-MG chegou a fazer o segundo, mas Hulk estava impedido e o lance foi invalidado no campo e confirmado no VAR. Assim, os times foram para o intervalo com o 1 a 0.
Segunda etapa
Pezzolano mexeu no time no vestiário. Ele tirou Bruno Gomes e colocou Bruno Tabata. Com isso, Alan Rodríguez baixou para a segunda função do meio-campo e Tabata foi para o lado direito.
Novamente nos minutos iniciais o Inter teve a chance clara. Alan Patrick tabelou com Tabata em escanteio curto e cruzou. Carbonero ganhou no alto e cabeceou para fora.
Carbonero foi responsável pela melhor oportunidade, aos oito. Ele foi lançado por Aguirre, driblou dois adversários e encheu o pé, mas Everson fez uma grande defesa. Na cobrança do escanteio, a defesa cortou parcialmente e Bernabei pegou a sobra. Ele chutou com o lado de fora do pé e o goleiro salvou novamente. Bernabei tentou de fora da área, Everson defendeu sem rebote.
Os chutes de fora da área eram a principal força do Inter. Aos 18, Aguirre arriscou, a bola passou perto da trave. Aos 20, Carbonero repetiu a jogada pela esquerda de driblar o adversário e chutar, novamente Everson defendeu.
Sem conseguir traduzir em gol a superioridade, Pezzolano mexeu no ataque. Ele tirou Carbonero e Alerrandro para colocar Kayky e Borré.
No primeiro toque na bola, Borré teve a chance. Ele iniciou a jogada que chegou a Bernabei na esquerda. O cruzamento achou a cabeça do colombiano, mas Everson fez uma grande defesa para impedir o empate.
O goleiro do Atlético-MG cometeu uma falha. Em chute de Tabata, ele defendeu mas deixou a bola escapar, Preciado salvou para fora. No escanteio, a bola pingou na área, Borré deixou Alan Rodriguez sozinho na área, com o pé direito. E, incrivelmente, isolou.
As últimas trocas de Pezzolano foram Paulinho e Alan Patrick por Bruno Henrique e Vitinho. Aos 46, Bernabei fez tudo sozinho, saiu a dribles, e foi derrubado. A bola ficou com Kayky, que chutou e Everson salvou o Galo pela última vez. O Inter continua com enormes dificuldades de fazer gol. E assim segue no Z-4.
Brasileirão — Quinta rodada — 11/03/2026
Atlético-MG (1)
Everson; Ruan (Preciado, 24'/2ºT), Román, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo (Pérez, 29'/2ºT), Scarpa (Minda, 12'/2ºT); Cuello (Dudu, 29'/2ºT), Casierra (Reinier, 24'/2ºT) e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez
Inter (0)
Rochet; Aguirre, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Gomes (Bruno Tabata, int.), Paulinho (Bruno Henrique, 38'/2ºT), Alan Rodríguez, Alan Patrick (Vitinho, 38'/2ºT) e Carbonero (Kayky, 22'/2ºT); Alerrandro (Borré, 22'/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano
Gol: Cuello, a um minuto do 1º tempo
Cartão amarelo: Vitor Hugo; Bernabei, Pezzolano
Local: Arena do Galo, em Belo Horizonte
Público: 10.132
Renda: R$ 454.202,85
Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Correa (RJ) e Bruno Muller (SC). VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Próximo jogo
- Brasileirão — Sexta rodada
- 15/3/2026 — 16h
- Beira-Rio
- Inter x Bahia
