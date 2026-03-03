Inter negocia saída de goleiro para clube da Série A

Contrato entre as partes se encerra em dezembro Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter está próximo de liberar mais um jogador: Keiller. O Colorado deu o aval para a saída do goleiro. Há negociação avançada dele com o Coritiba. A transferência deve ser fechada nas próximas horas.

As diretorias conversam há alguns dias sobre a situação. Os paranaenses entraram em contato em virtude da lesão do titular Pedro Morisco, que deve ficar afastado dos gramados por cerca de três meses. Ele deverá disputar a posição com os experientes Pedro Rangel e Gabriel Leite.

Keiller, que completa 30 anos em 2026, acumulou empréstimos nos dois últimos anos a Vasco e Ceará. O vínculo encerra em dezembro, e não havia perspectiva de utilização nesta temporada no Beira-Rio.

A liberação tende a ser em definitivo, mesmo que seja acertado um contrato de empréstimo. Ele não deverá retornar para vestir a camisa colorada.