Inter mapeia pontos fracos do Grêmio para largar em vantagem na final do Gauchão 

Paulo Pezzolano busca bom resultado fora de casa. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O segundo Gre-Nal de 2026, válido pela ida da final do Gauchão, ocorre neste domingo (1º), na Arena. O Inter mapeou as principais vulnerabilidades do rival para tentar construir vantagem para a decisão, no próximo final de semana, no Beira-Rio.

Nos bastidores, a aposta é que o time adote uma postura mais cautelosa. O time de Paulo Pezzolano foi vazado oito vezes nos cinco jogos contra equipes da Primeira Divisão, sofrendo gols em todas as partidas. Por isso, o Colorado fez variações táticas e testou peças diferentes para equilibrar a equipe.

Da mesma forma, a comissão técnica entende que o Grêmio também tem fragilidades defensivas. O Tricolor foi vazado 12 vezes em cinco confrontos contra times da elite do futebol brasileiro.

A leitura é de que o sistema defensivo gremista tem vulnerabilidades que passam pela falta de entrosamento, oscilações do goleiro titular Weverton, uma zaga que dá espaços e laterais sem grande poder de marcação.

Como explorar os pontos fracos

O trio ofensivo formado por Vitinho, Carbonero e Borré tem instruções para atacar o espaço e tentar ganhar na velocidade.

Outra aposta é que o adversário tem uma instabilidade emocional de um time que ainda está em formação. Arthur, Carlos Vinícius e Marlon foram jogadores que, em partidas recentes, demonstraram isso em faltas e reclamações.

A escalação colorada deverá ter Rochet; Aguirre (Bruno Gomes), Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Gomes (Ronaldo), Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. O Gre-Nal 450 ocorre às 18h, na Arena.