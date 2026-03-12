Inter liga alerta para evitar "gols relâmpago"

Cuello abriu o placar para o Atlético-MG aos 2 minutos do primeiro tempo, na derrota do Inter por 1 a 0, nesta quarta (11) Pedro Souza / Atlético Mineiro

Além da chances desperdiçadas no ataque, o Inter está preocupado com o alto número de gols sofridos no início dos jogos. O técnico Paulo Pezzolano irá pedir mais atenção aos atletas.

Dos sete gols sofridos pelo Colorado no Brasileirão, quatro ocorreram antes dos 25 minutos do primeiro tempo.

O problema voltou a ocorrer na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, nesta quarta (12), quando Cuello balançou as redes de Rochet aos 2 minutos de jogo.

— É um ponto que precisamos melhorar. A gente tem que falhar o menos possível para ter mais consistência e isso (tomar gols cedo) não acontecer. Precisamos começar a vencer — resumiu o volante Bruno Henrique.

Na derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR e no empate por 1 a 1 com o Remo, o Inter já havia sido vazado aos 9 e aos 14 minutos da primeira etapa, respectivamente. Já na derrota por 3 a 1 para o Palmeiras, o time de Paulo Pezzolano sofreu o primeiro gol aos 23 minutos.

Para os jogadores, o problema não é só do sistema defensivo, mas do time todo, que, além de sofrer gols, está tendo dificuldades de marcar.

— Eles chegam uma ou duas vezes e fazem o gol. Não é só culpa da nossa defesa, é dos volantes, dos atacantes também, pois temos finalizações, mas não acertamos o gol — disse Alán Rodríguez.

Já Bruno Henrique acredita que a demora para fazer o gol afeta a ansiedade da equipe.

— Está faltando fazer o primeiro gol pra dar um pouco mais de tranquilidade. Quando estamos no zero no placar, às vezes o time fica um pouco mais ansioso. Precisamos fazer o gol primeiro pra ter tranquilidade. Estamos tendo volume de jogo, criando, jogando bem e intenso. Mas temos que criar e aproveitar as oportunidades — completou.