Inter libera jovem meia por empréstimo para o Ceará

Atleta tem contrato com o Colorado até 2028. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter comunicou na tarde desta quinta-feira (26) que liberou o meia Gustavo Prado acertar com o Ceará. O jovem de 20 anos viajou para Fortaleza, onde realizará exames médicos e assinará contrato de empréstimo até dezembro.

Revelado na base colorada e com contrato em vigor até 2028, o atleta disputou apenas três jogos neste ano, todos pelo Gauchão. Entretanto, com a ascensão de Allex, perdeu espaço no elenco e ficou de fora até mesmo do banco de reservas em algumas partidas.

Observado por clubes estrangeiros na última temporada — como o Brighton, da Inglaterra — o atleta priorizava uma saída para a Europa. Porém, a oferta nunca se concretizou.

Recentemente, Gustavo Prado despertou o interesse do Remo, mas não houve um acordo pela questão salarial. No clube cearense, disputará a Série B, além da Copa do Brasil e Copa do Nordeste.