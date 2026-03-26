Inter intensifica trabalhos físicos e táticos durante a data Fifa

Pezzolano terá cinco atividades até o jogo contra o São Paulo. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter intensifica a rotina de treinamentos físicos durante a pausa da data Fifa. O técnico Paulo Pezzolano comandou, nesta quinta-feira (26), o segundo dia de atividades desde a reapresentação do elenco.

Na manhã desta quinta-feira, os jogadores realizaram circuitos físicos no campo sob uma fraca chuva no CT Parque Gigante. Trabalhos de força e velocidade marcaram o início do segundo dia de treinamentos.

Como já havia sinalizado, o treinador tem dado ênfase à parte física, mas sem deixar de lado os aspectos táticos que precisam ser trabalhados com os jogadores.

A ideia da comissão é intercalar atividades físicas e táticas ao longo da pausa no calendário, visando ampliar o repertório da equipe com diferentes variações de jogo.

Os próximos treinos do Inter também serão realizados no período da manhã. Pezzolano terá mais cinco sessões de trabalho antes da partida contra o São Paulo, na quarta-feira (1º), no Beira-Rio.