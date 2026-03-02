Inter

Não foi só a arbitragem
Notícia

Inter faz duas autocríticas após derrota no Gre-Nal 450; confira

Erros táticos e técnicos foram decisivos para a goleada de 3 a 0, na visão da comissão técnica e do grupo de jogadores

Rodrigo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS