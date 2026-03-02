Inter faz duas autocríticas após derrota no Gre-Nal 450; confira

Inter busca remobilização para reverter desvantagem de 3 a 0 no jogo da volta. Jeff Botega / Agencia RBS

Apesar do forte discurso contra a arbitragem, o Inter admite internamente que cometeu erros comprometedores na derrota por 3 a 0 no Gre-Nal 450. A partida, válida pela final do Gauchão, foi disputada neste domingo (1º), na Arena.

A autocrítica colorada é dividida em duas partes: técnica e tática.

Erro tático

No aspecto tático, o técnico Paulo Pezzolano reconheceu a superioridade do Grêmio.

— Eles hoje (domingo) estavam melhor posicionados que nós, e este é um tema meu. Quisemos atacar por dentro e pressionar, mas eles estavam com o meio-campo e os interiores bem posicionados. Então, ficávamos longe. São detalhes táticos, e eu me faço responsável — assumiu.

Paulo Pezzolano reconheceu a superioridade do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

Erros técnicos

Já os erros técnicos, sobretudo na defesa, foram admitidos por um dos líderes do grupo, o zagueiro Gabriel Mercado.

— Sim, estamos cometendo alguns erros que estão penalizando o nosso time. Ninguém quer errar, todo mundo trabalha para tentar acertar, mas, lamentavelmente, esses erros estão causando gols e nos custando pontos. Vamos seguir trabalhando para que esses erros não voltem a acontecer — declarou.

Na opinião de Mercado, estancar os erros defensivos é vital para que o Inter possa vencer o jogo da volta contra o Grêmio e encontre o caminho das vitórias no Brasileirão.

— O que mais me incomoda é tomar gol. Creio que não tomar gol é a base para poder vencer algum jogo. Temos que proteger melhor o nosso gol e, a partir daí, teremos mais possibilidades de vencer — finalizou.

Agora, para ser campeão gaúcho, o Inter precisa vencer o jogo da volta, domingo (8), no Beira-Rio, por quatro gols de diferença. Para levar a decisão por pênaltis, precisa vencer por três gols.