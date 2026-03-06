Inter faz consulta por dupla de zaga de finalista do Paulistão

Fabinho (E) é o responsável pelas negociações. Jeff Botega / Agencia RBS

O departamento de futebol do Inter trabalha na busca por reforços para a sequência da temporada. A urgência no momento envolve a contratação para o sistema defensivo. Por conta disso, o clube consultou as situações dos zagueiros Dantas e Patrick.

Os dois formam a dupla de zaga titular do Novorizontino, finalista do Paulistão. Patrick, de 26 anos, é canhoto, enquanto Dantas, de 21, atua pelo lado direito da defesa. Os dois atletas também vêm recebendo sondagens de outros clubes brasileiros.

Para liberar o zagueiro Dantas, o Inter ouviu que o clube do interior paulista estaria disposto apenas a uma saída definitiva. O valor, na casa de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões), no entanto, acaba dificultando um acordo com o Colorado.

O mesmo se aplica ao zagueiro Patrick. Os valores para uma liberação por parte do Novorizontino também são considerados altos, mas, com a possibilidade de um formato de negócio que caiba no bolso do clube, o Inter poderia negociar sua vinda para Porto Alegre.