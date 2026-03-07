Inter é condenado a pagar valor milionário para ex-zagueiro

Dalton não teve boa passagem pelo Beira-Rio Guilherme Becker / AgênciaRBS

Após ser demitido por justa causa em 2014, o então zagueiro do Inter, Dalton, acionou a Justiça contra essa decisão. Passados 12 anos, o clube foi condenado a pagar um valor que, somado a outros processos movidos pelos representantes do atleta, pode chegar à casa dos R$ 30 milhões, segundo apuração da ESPN.

Ao todo, eram três processos em andamento contra o Inter. No primeiro, Dalton conseguiu reverter a demissão por justa causa na Justiça do Trabalho. Com isso, o ex-zagueiro garantiu uma indenização de R$ 4 milhões.

Depois, a empresa Cityper Assessoria e Marketing Esportivo acionou o clube cobrando valores referentes à transferência do jogador em 2010. Em razão da demissão por justa causa, o Inter deixou de pagar R$ 3.888.050,88.

Como o processo se arrastou por muitos anos, no fim de 2023 o Inter foi condenado a pagar o valor ainda devido pela transferência, mas com a aplicação de juros e correção monetária. O montante atualizado chegou à casa dos R$ 22 milhões.

O terceiro processo foi movido pela advogada Mariju Maciel, representante da empresa que intermediou a negociação de Dalton do Fluminense para o Inter em 2010. Os valores devidos podem ultrapassar R$ 3,5 milhões.