A lista de relacionados do Inter para o Gre-Nal 451

Bruno Todeschini / Agencia RBS

Desde a noite de sábado (7), 23 jogadores do Inter estão no hotel que serve de concentração para o clube, na Avenida Lucas de Oliveira, em Porto Alegre, para a disputa do Gre-Nal 451. A lista não conta com Bernabei, suspenso. Fora dos planos, Clayton Sampaio também não é opção.

No restante, a relação não apresenta surpresas. Os jovens Allex e João Victor foram convocados para a decisão do Gauchão. Allex, inclusive, é opção para a lateral esquerda, que deverá ser ocupada por Braian Aguirre.

Com apenas um desfalque por suspensão, o técnico Paulo Pezzolano pode confirmar o time colorado com: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Aguirre; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré.

Inter e Grêmio jogam às 18h, no Beira-Rio, pela finalíssima do Gauchão. O Colorado precisa vencer o Gre-Nal 451 por quatro gols de diferença nos 90 minutos para ficar com o título.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Anthoni e Rochet

Laterais: Aguirre e Bruno Gomes

Zagueiros: Mercado, Félix Torres, Victor Gabriel e Juninho

Volantes: Villagra, Thiago Maia, Ronaldo, Paulinho, Bruno Henrique e Alan Rodríguez

Meias: Alan Patrick, Allex, Bruno Tabata e Gustavo Prado