Inter define estratégia para alívio financeiro imediato e anúncio de reforços

Inter tem perspectiva de nova receita Omar Freitas / Agencia RBS

O Inter definiu uma estratégia para aplacar a delicada crise financeira que assola o clube.

A direção está próxima de um acordo com uma nova ticketeira para operar a venda de ingressos no Beira-Rio e administrar o quadro social.

Com essa iniciativa, o clube prevê uma série de benefícios imediatos, inclusive a chegada de reforços. Após a assinatura da parceria, a ticketeira irá adiantar valores expressivos ao clube, aliviando o fluxo de caixa colorado.

Contratação de um zagueiro

Quando o acordo for selado, a quantia será utilizada para pagar dívidas de curto prazo, quitar o débito com o Krasnodar-RUS relativo à contratação de Wanderson, levantar o transferban e contratar um zagueiro antes do término da janela de transferências, no dia 27. O nome mais próximo é o de João Marcelo, 25 anos, do Cruzeiro.

Conforme apurado por Zero Hora, a ticketeira próxima de um acordo com o Inter é a Ingresse, a mesma que recentemente selou uma parceria semelhante com o Grêmio.

Como funcionará a parceria

O acordo em construção prevê que a empresa pagará um valor ao Colorado pelo direito de administrar a venda de ingressos para sócios e não-sócios e ainda o quadro social.

Como contrapartida, ela cobrará uma taxa simbólica de cada ingresso vendido ao longo da temporada. Apesar de a taxa ser pequena, como as quantidades de jogos por temporada e de ingressos vendidos por jogo são muito altas, a ticketeira irá inevitavelmente arrecadar um valor bastante expressivo por ano.

Diante disso, a ideia do Inter é, uma vez selado o acordo, antecipar uma parte expressiva desta quantia, aliviando de forma imediata o fluxo de caixa.

A expectativa do clube é fechar o acordo com a ticketeira nos próximos dias, tornando possível o levantamento do transferban e a chegada de reforços, além de um fôlego financeiro aos combalidos cofres colorados.