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Inter define estratégia para alívio financeiro imediato e anúncio de reforços

Colorado tem negociação avançada com nova ticketeira, que irá operar a venda de ingressos do Beira-Rio e poderá adiantar valores expressivos ao clube

Rodrigo Oliveira

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