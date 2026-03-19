Inter corre contra o tempo para derrubar transfer ban, mas cenário ainda é difícil

Dirigentes trabalham para resolver a situação até 27 de março. Jeff Botega / Agencia RBS

O Inter segue em uma corrida contra o tempo para tentar reverter o transfer ban imposto pela FIFA. A punição foi aplicada após a cobrança de 750 mil euros (cerca de R$ 4,5 milhões) feita pelos russos do Krasnodar.

Restando apenas oito dias para o fechamento da janela de transferências nacional, o clube mantém a expectativa de solucionar o problema. Ainda assim, internamente, a situação é tratada como complicada, especialmente por conta de dificuldades no fluxo de caixa, o que pode atrasar o pagamento da dívida.

A direção colorada já possui negociações em andamento, principalmente para reforçar o sistema defensivo. Porém, sem a liberação para registrar novos jogadores, esses acordos correm risco de serem encerrados.

Caso consiga quitar o débito até o dia 27 de março, o Inter poderá avançar, por exemplo, na contratação do zagueiro João Marcelo, que pertence ao Cruzeiro.

Se o tema não for resolvido dentro da atual janela de transferências, negociações para a vinda de reforços só serão retomadas para o segundo semestre, caso, claro, o clube consiga quitar a divida com o Krasnodar.