Inter convoca torcida para treino aberto no Beira-Rio

Inter fez treino aberto em 2025. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter vai realizar, no próximo domingo (29), a partir das 10h, um treinamento com portões abertos para sócios no Estádio Beira-Rio.

A entrada será gratuita para sócios e não-sócios mediante retirada de ingresso pelo site mundocolorado.com. As entradas estarão disponíveis a partir das 14h desta sexta-feira (27).

O acesso ao estádio será pelos portões 6 e 7, a partir das 9h30. O clube também informa que os ingressos serão disponibilizados conforme a disponibilidade.