Inter conhece adversário da quinta fase da Copa do Brasil 2026

Alex de Souza, o "Cabeção", é o treinador do Athletic-MG. Athletic / Divulgação

A CBF definiu, na tarde desta segunda-feira (23), os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil. O Inter enfrentará o Athletic-MG na competição nacional.

A entidade também sorteou os mandos de campo. O primeiro jogo, previsto para os dias 22 e 23 de abril (ida), ocorrerá em Minas Gerais. A segunda partida, com data-base entre e 13 e 14 de maio (volta), será no Beira-Rio.

Situação do rival

O Athletic-MG está disputando a Série B. Na temporada, vem de quatro vitórias, cinco empates e três derrotas. Além de 15 gols marcados e 16 sofridos.