Inter cai para a lanterna do Brasileirão após empate do Cruzeiro

Christian abriu o marcador para o Cruzeiro no Mineirão. Gustavo Aleixo / Cruzeiro,Divulgação

Perder para o Bahia por 1 a 0, em casa, à tarde, não foi a única péssima notícia para a torcida do Inter neste domingo (15).

À noite, um resultado da rodada derrubou o Colorado para a lanterna do Brasileirão. No Mineirão, o Cruzeiro (de Tite) empatou com o Vasco (de Renato Portaluppi) em 3 a 3 e superou o time gaúcho na tabela, estacionado com dois pontos após seis rodadas.

Caso o time carioca tivesse vencido os mineiros, o Inter seguiria na penúltima posição. O aproveitamento é de míseros 11,1%. Agora, o Inter é o último colocado entre os 20 clubes. Junto no Z-4 estão Remo, Cruzeiro e Botafogo, todos com três pontos (Fogão tem dois jogos a menos).

Além da lanterna, a equipe do técnico Paulo Pezzolano tem o pior ataque da competição, com apenas três gols marcados. São dois empates e quatro derrotas até aqui, sendo três dentro do Beira-Rio.

Para sair da lanterna, o Inter terá de superar o Santos, quarta-feira (18), na Vila Belmiro. Para sair do Z-4, terá de vencer e secar os rivais da turma do rebaixamento.

Cruzeiro e Vasco ficaram no empate no Mineirão. Gustavo Aleixo / Cruzeiro,Divulgação