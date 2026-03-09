Inter busca corrigir falhas no ataque após perda do Gauchão

Carbonero teve chance contra Weverton no Gre-Nal. (Ricardo Duarte/Internacional)

A perda do título gaúcho acendeu um alerta no Inter em relação ao desempenho do ataque. Já buscando uma remontada no retorno ao Campeonato Brasileiro, o técnico Paulo Pezzolano já definiu uma das suas prioridades na preparação.

Contra o Atlético-MG, na quarta-feira (11), em Belo Horizonte, o time tentará sua primeira vitória no torneio nacional. Mesmo com atuações consideradas positivas em outros confrontos, a falta de efetividade traz impactos diretos no placar.

— Tivemos oportunidades de gols que não convertemos, chutamos muitas vezes, mas não fomos efetivos. É inacreditável, é só colocar a bola dentro do gol. Vai chegar. Como falo sempre, não só quando perdemos, quando ganhamos, falo sempre. Eu acredito no trabalho, acredito no que se está fazendo dia a dia. Mas, na realidade, está faltando converter os gols — apontou o treinador em entrevista coletiva.

Na segunda partida da final, quando precisava de, ao menos, três gols para levar a decisão aos pênaltis, o time apresentou volume. De acordo com dados do Sofascore, foram 17 finalizações. Destas, por exemplo, dois chutes foram na trave, sete para fora e cinco defendidos. A única chance convertida foi no pênalti batido por Alan Patrick.

Para além da pontaria, a equipe precisará interromper uma estatística incômoda: o baixo aproveitamento contra times da elite do Brasileiro. Além de não vencer o Grêmio nas duas finais, o Colorado saiu derrotado das partidas contra Athletico-PR e Palmeiras, além de empates contra Flamengo e Remo, totalizando um aproveitamento de pouco mais de 28%.

Finalizações do Inter no segundo Gre-Nal

17 finalizações

13 finalizações de dentro da área

4 finalizações de fora da área

5 finalizações no gol

3 finalizações na trave

7 finalizações para fora

5 chutes defendidos

*Dados do Sofascore







