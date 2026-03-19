Inter bate o Santos fora de casa e vence a primeira no Brasileirão

Recheado de reservas, sem quase nenhum de seus principais jogadores, o Inter, enfim, venceu pelo Brasileirão. Um gol de Carbonero, um dos suplentes da Vila Belmiro, nos acréscimos, deu a primeira vitória de Paulo Pezzolano e seus comandados.
Na Vila Belmiro, Zé Ivaldo, contra, havia aberto o placar e Neymar, de pênalti, deixado tudo igual. Com o resultado, a equipe gaúcha chega a cinco pontos. Ainda não sai da zona de rebaixamento, mas se aproxima disso. Na próxima rodada, recebe a Chapecoense no Beira-Rio.
Pelo menos quatro titulares habituais ficaram no banco na escalação de Paulo Pezzolano. Mercado, Bernabei, Carbonero e Alan Patrick deram lugar a Félix Torres, Matheus Bahia, Vitinho e Alerrandro. Além deles, Villagra estreou como titular no Brasileirão. Bruno Henrique foi sua dupla no meio.
O primeiro tempo
Mesmo bastante descaracterizado, o Inter foi quem levou perigo pela primeira vez. Aos 10 minutos, Bruno Gomes antecipou um passe pelo meio, avançou e entregou para Borré. O colombiano abriu espaço e encontrou Alerrandro, já na área. O centroavante bateu de primeira, Gabriel Brazão defendeu.
O Inter seguia melhor, e teve outra boa oportunidade aos 19. Bruno Henrique recebeu de Bruno Gomes após um rebote de escanteio, teve espaço pela direita e cruzou. A bola foi mais alta do que Borré e Alerrandro, e o time deixou de marcar. Aos 21, Vitinho conduziu pela direita, carregou para a faixa central e bateu. Brazão quase se passou da bola, mas voltou a tempo e fez uma grande defesa. Dois minutos depois, mais uma. Vitinho cruzou, a zaga desviou de leve e Borré se atirou na bola, a cinco metros do gol, mas a conclusão foi por cima.
A partida ficou mais lenta e foi interrompida em um choque de cabeça entre Villagra e Arão, quando o árbitro aproveitou para fazer a parada técnica. Na volta dela, Gabigol chegou a marcar, mas o lance foi anulado por impedimento. Gabigol levou perigo aos 42, após tabelar com Neymar e chutar para fora.
Ainda melhor no campo, o Inter quase fez aos 46. Alerrandro disputou pelo meio e a bola chegou até Bruno Henrique, que cruzou. Zé Ivaldo cortou de carrinho e quase marcou contra, Brazão salvou.
O primeiro tempo terminou com o Inter, mais uma vez, lamentando não estar vencendo.
Segundo tempo
Pois não é que o cenário mudou antes do primeiro minuto do segundo tempo? O Santos deu de presente para o Inter um escanteio. Mas não só isso. O Santos entregou o gol completo. Bruno Henrique cruzou e Zé Ivaldo marcou contra, aos 49 segundos.
Aos oito minutos, o Inter devolveu o presente. Moisés avançou pela esquerda, entrou na área e caiu ao trombar com Vitinho. O árbitro marcou pênalti. A cobrança de Neymar foi do lado direito, Rochet pulou para o esquerdo: 1 a 1.
Depois de ceder o empate, o Inter voltou a atacar. Aos 15, fez o segundo gol, com Borré, mas ele estava impedido.
Pezzolano fez suas primeiras trocas aos 23. Ele tirou Alerrandro e Alan Rodriguez para colocar Braian Aguirre e Thiago Maia. Aguirre, aos 26, esteve perto de recolocar o Inter à frente, chutando cruzado da direita, Brazão salvou. Pouco depois, Thiago Maia desarmou Neymar, Vitinho pegou o rebote e chutou raspando a trave.
Na parada técnica dos 30 minutos, Pezzolano fez mais duas trocas. Os dois volantes, Villagra e Bruno Henrique, deram lugar a Ronaldo e Bruno Tabata. Aos 40, Carbonero entrou na vaga de Borré. E o colombiano fez o gol da vitória aos 49 aproveitando um rebote. Uma vitória fundamental para o Inter e para Pezzolano.
Brasileirão - Sétima rodada - 18/3/2026
Santos (1)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar (Rollheiser, 12'/2ºT); Oliva, Willian Arão (Gabriel Menino, 12'/2ºT) e Neymar (Thaciano, 43'/2ºT); Barreal, Gabigol e Rony (Moisés, int.). Técnico: Juan Pablo Vojvoda
Inter (2)
Rochet; Bruno Gomes, Felix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra (Ronaldo, 32'/2ºT), Bruno Henrique (Bruno Tabata, 32'/2ºT), Alan Rodriguez (Thiago Maia, 23'/2ºT) e Vitinho; Borré (Carbonero, 40'/2ºT) e Alerrandro (Aguirre, 23'/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano
Gols: Zé Ivaldo (contra), aos 49 segundos, Neymar, aos 10, Carbonero, aos 49 minutos do 2º tempo
Cartão amarelo: Escobar, Neymar; Felix Torres, Vitinho
Local: Vila Belmiro
Público: 10.031
Renda: R$ 631.264,73
Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Douglas Pagung (ES). VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Próximo jogo
- Brasileirão - Oitava rodada
- 22/3/2026 - 18h30min
- Beira-Rio
- Inter x Chapecoense
