Inter avança em negociação por zagueiro

João Marcelo, 25 anos, é o alvo do Inter para a zaga Staff Images / Cruzeiro/Divulgação

O Inter está próximo de um acerto com o zagueiro João Marcelo, 25 anos, do Cruzeiro. Já há um acordo entre os dois clubes e faltam poucos detalhes na negociação com o estafe do jogador. A expectativa é de um anúncio na próxima semana.

Os valores da negociação são mantidos em sigilo, mas o certo é que o Colorado comprará os direitos do atleta de forma definitiva.

A ideia inicial é que o defensor chegue para assumir a titularidade da zaga, um dos setores mais contestados da equipe de Paulo Pezzolano.

João Marcelo é destro, mas pode atuar nos dois lados da zaga. Logo, poderia assumir a vaga tanto de Gabriel Mercado quanto de Victor Gabriel.

O Inter havia tentado em paralelo os zagueiros Patrick e Dantas, do Novorizontino, e Pedro Henrique, do Bragantino, mas sem êxito.

Para inscrever João Marcelo na CBF antes do encerramento da janela de transferências, no dia 27 de março, o Inter precisa ainda pagar uma dívida com o Krasnodar-RUS e levantar o transferban, medida da Fifa que impede o clube de registrar novos atletas enquanto o débito não for quitado. A previsão do clube é resolver a pendência na próxima semana.