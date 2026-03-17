Inter atualiza situação dos lesionados

Kayky já havia ficado de fora da rodada anterior, em função do vínculo com o Bahia. Ricardo Duarte / Inter

Antes da partida contra o Santos, o Inter teve uma baixa de última hora. O atacante Kayky foi diagnosticado com uma lesão muscular e só deve retornar após a pausa para a data Fifa.

Conforme o boletim informado pelo clube, a lesão foi no músculo anterior da coxa esquerda. O jogador já havia ficado de fora da rodada anterior, em função do vínculo com o Bahia.

Além deste jogo contra o Santos, o atacante seguirá como ausência diante da Chapecoense, o último compromisso antes do período da data Fifa.

A partir da ausência de Kayky, Gustavo Prado voltou a ganhar oportunidade com Pezzolano, ficando entre os relacionados.

Volante avança em recuperação

Benjamin, que havia se destacado nas rodadas iniciais do Gauchão, ainda segue de fora do elenco.

O ganês vem duas lesões musculares em sequência. O jogador já vem realizando trabalhos no gramado com supervisão da fisioterapia.

Esteve em campo pela última vez há dois meses, na derrota para o Ypiranga, por 2 a 1, em 18 de janeiro, em Erechim. Além disso, também atuou nas vitórias sobre Monsoon e Novo Hamburgo.

Baixa por suspensão

Por fim, o Inter tem uma baixa no meio-campo envolvendo um atleta titular. Paulinho recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bahia e precisará cumprir suspensão.

Na Vila Belmiro, o Inter buscará sua primeira vitória no Brasileirão. A partida contra o Santos será nesta quarta-feira (18), às 21h30min, na Vila Belmiro.