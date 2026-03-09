Inter atrasa pagamentos referentes à compra de volante ganês Benjamin

Volante se destacou no início do Gauchão. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

O Inter está com o pagamento de três prestações da compra do ganês Benjamin Arhin atrasados. Um dos destaques colorados no começo do Gauchão foi adquirido junto ao Dansoman Wise XI Football Club no ano passado, após ter passado por um período de testes em 2024.

A negociação girou em torno de 140 mil euros (R$ 844,2 mil na cotação atual). O pagamento foi dividido em oito parcelas de 17,5 mil euros (R$ 105,5 mil). O Inter pagou a primeira parcela, mas atrasou a quitação de junho, outubro e fevereiro. A próxima parcela vence em junho. Ao todo, são cerca de R$ 316 mil atrasados.

O Inter adquiriu metade dos direitos econômicos de Benjamin. A outra metade segue com o clube africano. O Dansoman cogita entrar com uma ação junto à Fifa para receber os valores devidos.

Problemas financeiros

O Inter vive um período de dificuldades financeiras. No momento, o clube está sob um transfer ban da Fifa devido ao atraso no pagamento de uma parcela de 750 mil euros (R$ 4,5 milhões) pela compra do atacante Wanderson junto aos Krasnodar, ainda em 2023.

A direção alega que em razão de restrições bancárias internacionais devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, o valor enviado para o pagamento retornou à conta do clube. Há tratativas entre as equipes em busca de uma solução para o pagamento ser efetivado.

Desde então, o Inter mantém contato com o Krasnodar para encontrar uma solução que permita a conclusão do pagamento, respeitando as condições regulatórias e as sanções atualmente vigentes.

A situação de Benjamin

Após se destacar nas primeiras rodadas do Gauchão, o volante sofreu duas lesões musculares consecutivas. De acordo com o Inter, Benjamin “segue tratamento de lesão no músculo anterior da perna esquerda”.