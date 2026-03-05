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Inter aposta em protagonismo de jogadores do ataque para tentar a virada contra o Grêmio

Alan Patrick, Borré e Carbonero são as esperanças individuais coloradas - e dois deles têm viradas épicas em seus currículos

Rafael Diverio

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