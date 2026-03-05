Inter aposta em protagonismo de jogadores do ataque para tentar a virada contra o Grêmio

Alan Patrick e Borré já estiveram em viradas épicas. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Para vencer o Grêmio pelo placar que precisa e sonhar com o título gaúcho, para além de um ambiente propício e uma atuação coletiva beirando a perfeição, o Inter precisará de seus diferenciais técnicos. No Beira-Rio, domingo (8), Alan Patrick, Borré e Carbonero terão de brilhar para que a equipe tenha a mínima chance de reverter a desvantagem.

O camisa 10 e o camisa 19 são mais acostumados a grandes jogos e decisões. Os dois estiveram presentes em viradas memoráveis em competições sul-americanas.

A de Alan Patrick foi no Inter mesmo. Em 2022, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, a equipe colorada havia perdido por 2 a 0 para o Colo-Colo, fora de casa. E, no Beira-Rio, levou um gol logo cedo, antes dos 15 minutos. Na prática, portanto, estava 3 a 0 e faltava pouco mais de um tempo e meio para acabar a partida. Com dois gols antes de meia hora, o placar ficou favorável e o ambiente virou totalmente. Na segunda etapa, o Inter chegou aos 4 a 1 que precisava para avançar.

O capitão colorado também estava no time na última vez que o Inter venceu o Grêmio por três gols de diferença. Inclusive, fez um dos gols do 4 a 1 da final do Gauchão 2014, no Estádio Centenário. Mas naquela partida, o Colorado já entrava com a vantagem por ter vencido na Arena por 2 a 1, inclusive com grande participação sua.

Borré participou de uma virada que marcou época. A sua, porém, foi pelo River Plate. Na Libertadores de 2017, o time argentino foi surpreendido pelo Jorge Wilstermann, da Bolívia, na partida de ida, levando 3 a 0. Na volta, no Monumental de Nuñez, aplicou 8 a 0. Borré entrou no segundo tempo, quando o River já tinha marcado os oito gols. Teve, óbvio, a experiência contra o Grêmio, de estar perdendo por 2 a 0 no placar somado até os minutos finais, na Libertadores de 2018, e buscar o resultado, fazendo o primeiro gol do 2 a 1 na Arena.

Carbonero não tem, em seu currículo, viradas como a que o Inter precisa. O que pesa a seu favor é a ascensão que teve em alguns dos clássicos. No ano passado, abriu o placar na final do Gauchão. E na atual temporada, deu assistência para gol no Gre-Nal 449.

O Inter aposta suas fichas nos três para buscar a vitória. Eles têm as inspirações.