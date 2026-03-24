Inter aposta em alívio de calendário para subir na tabela do Brasileirão

Renan Mattos / Agencia RBS

O mês de abril reserva um alívio no calendário para o Inter. Adversários do Brasileirão começam a dividir atenções entre Brasileirão, Copa do Brasil e torneios continentais. Com isso, a aposta no Beira-Rio é de aproveitar o momento para dar um salto na tabela de classificação.

Por conta da classificação em 2025, quando terminou na 16ª colocação, além de ter abdicado da Copa Sul-Sudeste, restam ao Inter apenas o Brasileirão e a Copa do Brasil. Na Série A, apenas Coritiba e Athletico-PR vivem situação semelhante.

O grupo do Inter não conta com tantas alternativas. Com menos partidas, a aposta é de desgaste menor numa comparação com concorrentes, além do risco menor de lesões musculares.

O mês de abril prevê enfrentamentos contra São Paulo, Corinthians, Grêmio, Mirassol, Athletic-MG e Botafogo (veja os mandos abaixo). A ideia é justamente conseguir uma pontuação elevada para se inserir na briga por uma vaga em torneio continental para 2027. A meta é conseguir chegar à Sul-Americana ou Libertadores.

Jogos do Inter em abril:

01/04: São Paulo (C)

05/04: Corinthians (F)

11/04: Grêmio * (C)

19/04: Mirassol* (C)

22/04: Athletic-MG* (F)

26/04: Botafogo* (F)