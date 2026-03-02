Inter anuncia promoção de ingressos para o dia da mulher no Gre-Nal 451 

Ivan Pacheco / Agência RBS

O Inter anunciou uma promoção para o Gre-Nal 451, no próximo dia 8 de março, que decidirá o Campeonato Gaúcho. Em desvantagem, após levar 3 a 0, o clube convoca os torcedores e facilitará que mais mulheres compareçam ao jogo em virtude ao dia da mulher.

No site colorado, a promoção anunciada é exclusiva para sócias que fizerem o check-in. Assim, ganham ingresso gratuitamente para levar outra mulher. Torcedoras vinculadas às modalidades Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo têm direito à isenção.

Além da homenagem pelo dia, a medida visa também lotar o Beira-Rio pela adversidade. Depois da goleada na casa do rival, o Colorado precisa vencer por três gols de diferença para levar aos pênaltis ou ganhar por quatro gols no tempo normal para levantar o bicampeonato estadual.