Inter anuncia acordo para permanência de atacante

Vitinho tem sido titular no esquema de Paulo Pezzolano. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter anunciou nesta segunda-feira (9) que chegou a um acordo para a permanência do atacante Vitinho. O atleta está no clube desde o começo de 2025, quando chegou por empréstimo do Dínamo de Kiev, graças à normativa da Fifa que permite que atletas de clubes da Rússia e Ucrânia atuem por outros times livremente.

O vínculo do jogador com o clube ucraniano era até 30 de junho deste ano, mesmo período em que o empréstimo com o Inter chegaria ao fim. Agora, ele assina com o Inter até junho de 2030.

Desde que chegou ao Inter, Vitinho soma 60 partidas. Neste período, ele marcou 14 gols e deu duas assistências.

O atacante de 26 anos foi campeão gaúcho em 2025 e tem sido titular do técnico Paulo Pezzolano nas principais partidas da temporada. Neste ano, ele soma três gols em 11 jogos.