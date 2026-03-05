Inter abre venda de ingressos para público geral

Beira-Rio deve receber mais de 40 mil torcedores no Beira-Rio. Marco Favero / Agencia RBS

O torcedor colorado está mobilizado para o Gre-Nal 451. O clube já garantiu a presença de 30 mil torcedores no Beira-Rio via check-ins realizados pelos sócios. Nesta quinta-feira (5), o público em geral também poderá comprar ingressos para os clássicos.

A venda começa às 14h. Os bilhetes poderão ser adquiridos no Mundo Colorado. Os valores variam entre R$ 30 e R$ 199, conforme a disponibilidade.

A projeção de público para a decisão do Gauchão é de cerca de 40 mil torcedores. Nessa conta estão incluídos os 2 mil gremistas que ocuparão o espaço destinado aos visitantes no Beira-Rio.

Inter e Grêmio jogam no domingo (8), às 18h, no Beira-Rio. O Inter precisa de uma vitória por quatro gols de diferença nos 90 minutos para conquistar o título.