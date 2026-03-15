Inter 0x1 Bahia: veja os gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

O Inter teve mais uma derrota jogando no Beira-Rio no Brasileirão 2026. Neste domingo (15), o Colorado foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0, com gol de Willian José, e segue na zona de rebaixamento.
Foi a primeira vez que o clube baiano venceu o Inter no Beira-Rio pela competição. Mesmo com boas chances, a equipe mandante não converteu em gols.
O Inter segue na 19ª colocação com dois pontos e pode terminar a rodada na lanterna se o Cruzeiro pontuar contra o Vasco. O começo segue como o pior do clube na era dos pontos corridos.
O Colorado volta a jogar na quarta-feira (18), às 21h30min, contra o Santos.
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