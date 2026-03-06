Ingressos do Inter para o Gre-Nal 451 estão esgotados

Confronto ocorre no domingo (8), às 18h. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter vai buscar a virada sobre o Grêmio, no domingo (8), na final do Gauchão, com o apoio de um Beira-Rio lotado. O clube informou, na noite desta quinta-feira (5), que os ingressos nas áreas livres e cadeiras locadas para o Gre-Nal 451 estão esgotados.

A expectativa é de 45 mil colorados presentes no Beira-Rio. Restam entradas no setor Coração do Gigante, com valores entre R$ 192 e R$ 612. Os dois mil ingressos disponibilizados para a torcida gremista também estão esgotados.

O clube realizou uma promoção em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia do clássico. As sócias que fizeram o check-in ganharam um ingresso para levar outra mulher ao estádio gratuitamente.

Do que precisa?

Como perdeu por 3 a 0 o duelo de ida, na Arena, na semana passada, os comandados de Paulo Pezzolano precisam de quatro gols de diferença no tempo normal para ficar com a taça.

Em caso de uma vitória por três gols, mesmo vazando na defesa, a decisão irá para os pênaltis. O jogo está agendado para iniciar às 18h.