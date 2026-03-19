Ingresso a R$ 16 e gratuidade para mulheres: Inter quer mobilizar a torcida para jogo contra a Chapecoense

Inter ainda não venceu no Beira-Rio pelo Brasileirão 2026. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Depois de vencer o Santos na Vila Belmiro, o Inter agora busca a primeira vitória em casa no Brasileirão. A oportunidade será no próximo domingo (22), às 18h30, contra a Chapecoense, quando a direção espera contar com o apoio da torcida para conquistar os primeiros três pontos como mandante.

Para incentivar a presença do público no Beira-Rio, o clube está oferecendo preços promocionais aos seus sócios. Associados da modalidade Campeão do Mundo podem adquirir ingressos para os portões 3 e 7 ao custo de R$ 16.

Já os sócios das modalidades Colorado Titular, Patrimonial e Parque Check-in precisam apenas realizar o check-in para garantir acesso ao Estádio Beira-Rio.

Ainda em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, as sócias coloradas têm entrada gratuita para o jogo contra a Chapecoense. Para aquelas que utilizam apenas o check-in, há a possibilidade de adquirir um ingresso para acompanhante.

A partir desta sexta-feira (20), conforme a disponibilidade, os ingressos estarão à venda para não sócios, com valores entre R$ 65 e R$ 299. As compras devem ser feitas por meio do site mundocolorado.com.br.