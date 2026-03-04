Improvisação, guri ou mudança de esquema: o que o Inter pode fazer para substituir Bernabei no Gre-Nal

Expulsão de Bernabei deixa Paulo Pezzolano com um dilema. Renan Mattos / Agencia RBS

O único jogador que não tem reposição no grupo profissional do Inter é justamente o que estará ausente na segunda final do Gauchão. O jogo decisivo acontece neste domingo (8), às 18h, no Beira-Rio.

A expulsão de Bernabei deixa Paulo Pezzolano com um dilema, ampliado pelo placar que o Inter precisa fazer nesse confronto com o Grêmio. A dúvida é se o técnico irá pela lógica, com Aguirre pela esquerda, ou se tentará algo diferente, que envolva mexer em mais peças.

Seja qual for a decisão, o Inter terá uma improvisação. A não ser que escale um dos meninos, Alisson ou Pablo, que são laterais de origem. Mas como eles foram pouco usados no Gauchão — e não tiveram chance em uma partida que já estava praticamente decidida, como a semifinal contra o Ypiranga —, é de se imaginar que não sejam opção.

Caminho mais provável

O mais provável é que a substituição seja simples. A tendência é pela entrada de Aguirre na lateral esquerda e a manutenção de Bruno Gomes na direita.

Essa é a forma que altera menos o modelo apresentado até aqui, ainda que possivelmente precise de alguma adaptação para entregar a força ofensiva que Bernabei tem.

Rota alternativa

A improvisação de Victor Gabriel seria um caminho até natural não fosse o 3 a 0 que o Inter precisa reverter no Beira-Rio. Colocar um zagueiro na lateral deixaria, possivelmente, o time mais defensivo. Especialmente pela característica de Victor Gabriel na comparação com a de Bernabei.

A única alternativa viável para esse ingresso envolveria mudar o esquema tático. Pezzolano tentou algo assim no segundo tempo do primeiro Gre-Nal, quando tinha um jogador a menos. Seria uma repetição do 3-5-2, com Mercado, Félix Torres e Victor Gabriel na zaga com Bruno Gomes na ala esquerda e Vitinho na ala direita.

A partir desta quarta-feira (4), Pezzolano montará esse quebra-cabeças. Bem mais do que o substituto do lateral, haverá decisões também para deixar o time mais ofensivo sem ficar completamente desprotegido.