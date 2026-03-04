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Improvisação, guri ou mudança de esquema: o que o Inter pode fazer para substituir Bernabei no Gre-Nal

Lateral-esquerdo foi expulso no clássico de ida da final do Gauchão e abriu dilema para Paulo Pezzolano

Rafael Diverio

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