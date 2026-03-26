Ídolo do Inter liga para pivô da Máfia do Apito: "Ninguém é culpado para sempre"

Polêmica do campeonato voltou à tona após documentário da GloboPlay. Mauro Vieira / Agencia RBS

Ídolo do Inter, Tinga procurou Edilson Pereira de Carvalho após se sensibilizar com depoimentos do ex-árbitro sobre o escândalo da Máfia do Apito. O ex-volante contou que ligou para o pivô do escândalo para tentar aliviar o peso que o antigo carrasco carrega pela manipulação de jogos no Brasileirão de 2005.

Edilson admitiu ter recebido dinheiro para manipular partidas. O escândalo resultou na anulação de 11 jogos. A mudança nos resultados das partidas tirou o Colorado da liderança e permitiu ao Corinthians recuperar quatro pontos perdidos e conquistar o título.

No documentário “Máfia do Apito”, do SporTV, o ex-árbitro reconhece que influenciou o campeonato. Em outras entrevistas, no entanto, relembra a pressão sofrida e o impacto pessoal que viveu. As falas tocaram Tinga, que decidiu contatá-lo.

TINGA, ex-volante do Inter Todos os seres humanos falham. Já pagou por isso. Principalmente na questão emocional. Falei para ficar em paz. Ninguém precisa ser condenado o resto da vida.

— Vi uma entrevista para o Duda Garbi (Um Assado para...) em que o Edilson chorava. Contava que perseguiram até a filha. Aquilo me tocou e liguei para o Duda para pedir o contato. Mandei uma mensagem e perguntei se podia me atender. O Edilson ficou em dúvida se era eu, então liguei — revelou.

Tinga acredita que a conversa foi produtiva. Disse que, apesar do susto inicial, Edilson se comoveu com a atitude. O ex-volante espera que a ligação sirva como aprendizado para além do futebol.

— Ele não me deve nada. Nessas horas, você tenta contribuir, nem que seja com uma fala, uma motivação, inspiração. O Edilson ficou surpreso, mas gostou. Viu como um consolo. Hoje você pune e condena para o resto da vida. Não penso assim. Erramos e pagamos — sentencia.

A faceta conciliadora não é novidade. Anos atrás, Tinga encontrou Márcio Rezende em um aeroporto. Quem esperava uma cobrança, viu o oposto: um abraço no algoz de 2005.

O pleito do Inter

Enquanto Tinga prega superação e reconciliação, o Inter trabalha nos bastidores para dividir o título daquele Brasileirão com o Corinthians.