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Ídolo do Inter liga para pivô da Máfia do Apito: "Ninguém é culpado para sempre"

Vice-campeão brasileiro com o Colorado em 2005, Tinga se comoveu com entrevista do ex-árbitro e tentou aliviar a culpa do algoz

Tomás Hammes

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS