Ídolo do Inter, D'Alessandro promove evento de Páscoa para crianças do Pão dos Pobres

D'Alessandro se encontrou com crianças no Pão dos Pobres. Márcia Fernandes / Agência RBS

Em mais uma ação beneficente, o ídolo colorado D'Alessandro promoveu uma ação de Páscoa no Pão dos Pobres, um dos projetos beneficiados pelo Instituto Lance de Craque. O ex-jogador e ex-dirigente do Inter participou de um dia de brincadeiras, lanches e brindes junto a mais de 120 crianças que fazem parte do programa. O evento ocorreu no ginásio da fundação, que foi reformado graças a ações sociais do argentino.

— O Pão dos Pobres é uma instituição centenária, dispensa comentários. O trabalho deles é sensacional. A gente ajudou aqui com um dos primeiros Lances de Craque e, obviamente, ficamos felizes em hoje poder usar uma estrutura que ajudamos a construir com o nosso evento. Isso não tem preço — resumiu D'Alessandro, em entrevista a Zero Hora.

O ex-jogador valorizou seus parceiros de instituto, que se disponibilizam, voluntariamente, a ajudar. Nos 12 anos de Lance de Craque, mais de R$ 4 milhões foram arrecadados entre jogos e ações sociais.

Em 2026, a partida deve voltar a ocorrer. Há negociações avançadas com uma cidade no Interior para que o jogo beneficente seja realizado no fim do ano. A última edição foi em 2024 em Caxias do Sul, no Estádio Alfredo Jaconi. O sucesso daquele evento entusiasmou a equipe a voltar fazer fora de Porto Alegre. Em 2025, D'Alessandro era diretor executivo do Inter, e o calendário brasileiro ficou estendido até o final de dezembro.

Além das partidas, o objetivo do grupo, agora, é intensificar as ações. Em parceria com a vinícola Cainelli, foi lançada uma edição limitada do vinho Lance. São 1000 garrafas e o lucro delas será todo revertido ao instituto, que atende a mais de 40 instituições.

São ações como essas que o grupo busca agora. A ideia é aproximar-se às empresas que possam contribuir de forma mais perene com o instituto.

Para participar das campanhas, basta acessar o site do Lance de Craque clicando aqui.