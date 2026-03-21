Goleiro John relembra saída do Inter e relação com Coudet: "Me tira a titularidade e não fala mais comigo"

John estava emprestado ao Inter pelo Santos em 2023. Jefferson Botega / Agencia RBS

O goleiro John, hoje no Nottingham Forest da Inglaterra, contou em entrevista a um podcast como foi a sua saída do Internacional em 2023.

Em forma, vindo de uma sequência de boas atuações e com o Inter avançando na Libertadores, ele perdeu a titularidade quando o treinador argentino Eduardo Coudet chegou ao comando do time, após a demissão de Mano Menezes.

Segundo John, Coudet nunca chegou a conversar com ele sobre a alteração.

— Estou em forma, performando, treinador chega, me tira a titularidade e não fala mais comigo. Vou embora — resumiu o goleiro, de 30 anos, na entrevista ao Charla Podcast.

Antes de se firmar como titular, o goleiro passou cerca de seis meses treinando sem jogar. A virada na história de John no Inter havia começado com uma defesa que ficou na memória dos torcedores colorados.

Quando entrou em campo, aproveitou. Em uma partida decisiva pela Libertadores, se o Inter perdesse estava praticamente eliminado, John foi titular e fez uma defesa de letra contra o Metropolitanos, da Venezuela. O Inter venceu por 2 a 1.

— Era um jogo que se a gente perdesse estava (praticamente) eliminado. Aí eu entrei e faço a defesa de letra, que ficou marcado no Inter. Ganhamos por 2 a 1. Aí eu comecei a jogar com o Mano — contou.

Com Mano Menezes, John foi titular. Mas o técnico saiu, Coudet chegou, e a situação mudou. Pouco antes da troca de treinador, o Inter havia contratado o uruguaio Sérgio Rochet, goleiro da seleção do Uruguai, em caráter definitivo.

John estava no clube gaúcho por empréstimo do Santos e, com a chegada do novo treinador e do novo goleiro, não havia mais espaço para ele.

— Aí os caras contrataram o Rochet. Coudet nunca falou comigo nada e me tirou. Ninguém entendeu nada — disse.

Segundo o goleiro, os companheiros de elenco também estranharam a decisão.

— Os jogadores me perguntavam: "Falou com você?" E eu: "Falou nada" — resume.

John deixou Porto Alegre e foi para o Valladolid, da Espanha. De lá, chegou o convite do Botafogo, e a carreira tomou outro rumo. Pelo clube carioca, foi campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024.