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Goleiro John relembra saída do Inter e relação com Coudet: "Me tira a titularidade e não fala mais comigo"

Jogador campeão pelo Botafogo revela que saiu do time em 2023 sem qualquer explicação do argentino

Zero Hora

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