Goleiro do Inter aparece em pré-lista do Uruguai e pode virar desfalque no Brasileirão

Rochet poderá ficar de fora de rodada do Brasileirão. (Ricardo Duarte / Internacional)

O final do mês de março será reservado para o período de data Fifa. E um dos atletas do elenco do Inter que deve ter seu retorno confirmado a equipe do Uruguai é o goleiro Sergio Rochet.

O nome do titular do Inter apareceu em uma pré-lista de convocados, revelada pelo portal El Espectador Deportes, de Montevidéu. A partir do cenário, o jogador deverá participar nos amistosos marcados contra Inglaterra e Argélia, nos dias 27 e 31 de março, respectivamente.

Em virtude do segundo amistoso ser realizado em Turim, na Itália, Rochet deverá ser desfalque na disputa da nona rodada do Brasileirão, diante do São Paulo, no Beira-Rio. A data-base da partida indicada pela CBF é para o dia 1° de abril.

Até o período reservado para amistosos, o Inter terá quatro jogos do Brasileirão: Atlético-MG (fora), Bahia (casa), Santos (fora), Chapecoense (casa).