"Fomos claramente prejudicados", diz Gabriel Mercado após Inter perder o Gauchão

Mercado irritado com a arbitragem. Renan Mattos / Agencia RBS

Após o empate em 1 a 1 com o Grêmio neste domingo (8), que resultou no vice-campeonato do Gauchão 2026, o Inter deixou o campo com muitas reclamações sobre a arbitragem. Os jogadores do Colorado reclamam de lances nos dois jogos da finais que decidiram o título do Campeonato Gaúcho — que ficou com o Tricolor.

Ainda na beira do campo, após o apito final, Gabriel Mercado elevou o tom das críticas à arbitragem e afirmou que o Inter foi roubado. O zagueiro colorado citou, inclusive, Anderson Daronco, árbitro do Gre-Nal 450, na Arena.

— Nossa atitude foi a mesma nos dois jogos. Mas, para falar a verdade, foi pênalti claro para o Inter (no Gre-Nal deste domingo) — iniciou Gabriel Mercado, ao comentar sobre a decisão de Rafael Klein de desmarcar a penalidade que havia assinalado sobre Alan Patrick, após recomendação do VAR, ainda no primeiro tempo.

Mercado prosseguiu relembrando outros lances que, na sua avaliação, prejudicaram o Inter nos dois Gre-Nais que decidiram o Campeonato Gaúcho.

— Agressão em Borré, que agora agressão sem bola parece que neste estadual é uma coisa e no Brasileirão é outra. Parece que eu estou chorando porque perdemos, a gente competiu. Mas fomos claramente prejudicados por Daronco e pelo cara que estava no VAR (Daniel Bins, no jogo da Arena), que não vou falar o nome porque não merece o nosso respeito. Hoje (domingo), novamente, o árbitro teve a oportunidade de rever a jogada cinco ou seis vezes e voltou a errar — declarou.

O zagueiro argentino concluiu sua fala com uma mensagem para Luciano Hocsman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

— Deixar uma mensagem também, como representante do Inter, para o presidente da federação (FGF), que o Inter é muito grande e tem que ser respeitado. E que tomem melhores medidas para o próximo Estadual. E pedir desculpa para o nosso torcedor, que foi roubado em casa — concluiu.

"Estragaram a final"

No intervalo, Alan Patrick já havia subido o tom de protesto contra arbitragem.

— Estragaram a final de 2026. Não tenho mais nada a falar — disse o camisa 10 colorado.