Fifa confirma pagamento de dívida e Inter está livre de transfer ban

O Inter quitou a dívida com o Krasnodar pelo atacante Wanderson e está livre do transfer ban que havia sido imposto pela Fifa na semana passada. No início de março, o clube ficou impedido de registrar jogadores por conta da falta de pagamento pela contratação do jogador, hoje no Cruzeiro, ainda em 2023.
Nesta sexta-feira (27), a Fifa oficializou o pagamento da dívida. Assim, o Inter pode voltar a registrar atletas.
Conforme noticiado por GZH na semana passada, a dívida original era de 750 mil euros (o equivalente a R$ 4 milhões na cotação atual). No entanto, o valor subiu por conta de juros e custas do processo.
Wanderson chegou ao Inter em 2022, por empréstimo. No ano seguinte, foi comprado em definitivo por R$ 24,7 milhões. No clube, disputou 146 partidas, fez 21 gols e distribuiu 22 assistências.
Foi o segundo transfer ban sofrido pelo Inter em pouco mais de quatro meses. Em dezembro de 2025, a punição foi por conta de atrasos na contratação de um atleta cujo nome não foi divulgado. No dia seguinte, o Inter efetuou o pagamento, e o registro de jogadores foi liberado.