Fifa confirma pagamento de dívida e Inter está livre de transfer ban

Jogador defendeu o Inter entre 2022 e 2025. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Inter quitou a dívida com o Krasnodar pelo atacante Wanderson e está livre do transfer ban que havia sido imposto pela Fifa na semana passada. No início de março, o clube ficou impedido de registrar jogadores por conta da falta de pagamento pela contratação do jogador, hoje no Cruzeiro, ainda em 2023.

Nesta sexta-feira (27), a Fifa oficializou o pagamento da dívida. Assim, o Inter pode voltar a registrar atletas.

Conforme noticiado por GZH na semana passada, a dívida original era de 750 mil euros (o equivalente a R$ 4 milhões na cotação atual). No entanto, o valor subiu por conta de juros e custas do processo.

Wanderson chegou ao Inter em 2022, por empréstimo. No ano seguinte, foi comprado em definitivo por R$ 24,7 milhões. No clube, disputou 146 partidas, fez 21 gols e distribuiu 22 assistências.