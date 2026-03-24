Feito inédito no Brasileirão 2026: veja desde quando o Inter não ficava um jogo sem levar gol

Rochet foi titular do Inter em todos os jogos do Brasileirão 2026. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro, o Inter ficou um jogo inteiro sem sofrer gol. A equipe colorada venceu a Chapecoense, por 2 a 0, no Beira-Rio, com os gols de Mercado e Alan Patrick. O feito não acontecia desde 2 de novembro do ano passado, quando a equipe colorada não saiu do zero com o Atlético-MG, também em casa. Na ocasião, o time mineiro teve um jogador expulso aos 17 minutos de partida.

De lá pra cá, foram 14 jogos de Brasileirão, sofrendo pelo menos um gol. Na reta final de 2025, em situação desesperadora, o Inter foi vazado nas sete rodadas finais da competição, incluindo o jogo que selou a permanência na Série A contra o Bragantino.

A sequência mais recente também acumulou sete partidas no início do atual Campeonato Brasileiro. Em muitos casos, derrotas foram atribuídas aos erros individuais cometidos por atletas da equipe de Paulo Pezzolano.

Confira a sequência encerrada contra a Chapecoense

2025: Vitória, Bahia, Ceará, Santos, Vasco, São Paulo e Bragantino.

2026: Athletico-PR, Flamengo, Palmeiras, Remo, Atlético-MG, Bahia e Santos.