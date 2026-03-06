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Drama no Oriente Médio
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Ex-técnico do Inter relata fuga do Irã em meio à guerra: “A gente via mísseis passando. Foi assustador”

Gaúcho Osmar Loss, 50 anos, comanda o Persepolis, maior clube iraniano, e viajou por mais de 15 horas por terra de Teerã até a fronteira com a Turquia, enquanto o país era bombardeado por Estados Unidos e Israel

Rodrigo Oliveira

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