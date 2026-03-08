Alan Patrick teria sido derrubado na área, mas a arbitragem não viu penalidade. André Ávila / Agencia RBS

As reclamações do Inter contra a arbitragem das duas partidas da final do Gauchão seguiram neste domingo (8). Ao término da primeira etapa, Alan Patrick fez duras críticas.

— Estragaram a final de 2026. Não tenho mais nada a falar — disse o camisa 10 colorado.

O motivo da reclamação foi pela revisão pelo VAR da marcação de um pênalti, aos 41 minutos do primeiro tempo. Após contra-ataque do Inter, Alan Patrick foi derrubado por Monsalve, e Rafael Klein assinalou penalidade.

Contudo, o VAR chamou o árbitro, que conferiu o lance no monitor. Da mesma forma, ele avaliou sobre uma possível expulsão de Viery, que pisou no pé de Borré, no lance seguinte.

Após a análise, Klein anulou o pênalti e apresentou cartão amarelo ao defensor gremista. A situação gerou revolta no elenco colorado e na torcida, que aplaudiu de forma irônica.

No fim da primeira etapa, o Grêmio ainda conseguiu abrir o placar com Gustavo Martins, ampliando a vantagem do placar agregado para 4 a 0.