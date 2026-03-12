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Falta de eficiência
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“Estamos pecando nas finalizações”, lamentam jogadores do Inter após derrota para o Atlético-MG

Colorado ainda não venceu no Brasileirão, mesmo criando mais de 20 finalizações contra o Galo, fora de casa, na noite de quarta-feira (11)

Zero Hora

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