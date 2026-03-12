“Estamos pecando nas finalizações”, lamentam jogadores do Inter após derrota para o Atlético-MG

Equipe de Paulo Pezzolano sofreu o gol da derrota no primeiro minuto de jogo em Minas Gerais. Pedro Souza / Atlético Mineiro

Mesmo com volume de jogo e criação de chances, o Inter segue sem transformar desempenho em resultados no Brasileirão. Ao ser superado por 1 a 0 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (11), o Colorado segue sem vencer na competição, somando dois empates e três derrotas.

Após o confronto, os jogadores apontaram a falta de eficiência como o grande problema neste começo. Pela quinta rodada, o time de Paulo Pezzolano criou diversas oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes. Do outro lado, o Galo chegou ao gol com Cuello, logo no primeiro minuto, após falha de Bernabei.

— Falta caprichar (nas finalizações). Eu acho que a equipe jogou, como vem jogando, com um volume muito alto. Eu acho que o nosso entendimento do jogo, o esquema, está sendo muito bem executado. Só que estamos pecando nas finalizações — avaliou Bruno Henrique, que entrou na reta final da partida e assumiu a braçadeira de capitão deixada por Alan Patrick.

Mesmo com apenas dois pontos em cinco rodadas, o discurso no vestiário colorado é de confiança no trabalho e na possibilidade de reverter o momento.

— A gente não pode fazer jogos assim e não somar pontos, sendo que estamos conseguindo criar muito. Temos que melhorar rápido e começar a vencer — concluiu Bruno Henrique.

“Temos que dar 150%”

Para Alan Rodríguez, o momento exige ainda mais dedicação do grupo para transformar desempenho em resultados:

— Estamos comprometidos 100%, mas agora tem que dar 150%, porque eles chegam uma ou duas vezes e fazem o gol. Não é só culpa da nossa defesa, é dos volantes e dos atacantes também, porque temos finalizações, mas não acertamos o gol.

O uruguaio também pediu confiança da torcida no trabalho que vem sendo realizado:

— A torcida tem que seguir acreditando porque o trabalho que está sendo feito é muito bom. Precisamos avaliar individualmente também. Acho que cada um tem que olhar para dentro e ver o que pode melhorar para que o Inter fique em cima na tabela.

“Pecado nos detalhes”

Bruno Tabata, que entrou no intervalo da partida, disse:

— A gente tem pecado nos detalhes. Foi assim no Gauchão e também nesses primeiros jogos do Brasileirão.

— Pelo nível do nosso jogo, acredito que deveríamos estar melhor. As ideias do treinador estão sendo colocadas em prática, mas faltou o último detalhe, que é colocar a bola para dentro — completou.

Confiança em reação

O zagueiro Victor Gabriel também destacou o volume ofensivo do Inter e lamentou a dificuldade para transformar as oportunidades em gol. Além disso, destacou o incômodo com a situação do Colorado na tabela, mas depositou confiança na reação da equipe:

— O goleiro deles foi o melhor em campo. Tivemos mais de 20 finalizações e a bola não entrou. Aí o adversário vai lá, faz um gol, se fecha, e isso está nos custando muito caro.

— A posição incomoda todos dentro do clube. A gente vai reverter isso com muito trabalho e sacrifício. Não podemos deixar mais pontos para trás.