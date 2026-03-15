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"Estamos no caminho certo para mudar essa situação": o que disse o auxiliar de Pezzolano após derrota do Inter

Esteban Conde comandou o Colorado no Beira-Rio contra o Bahia. Clube não venceu no Brasileirão até o momento

Zero Hora

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