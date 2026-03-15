"Estamos no caminho certo para mudar essa situação": o que disse o auxiliar de Pezzolano após derrota do Inter

A ausência de Paulo Pezzolano não foi apenas na beira do campo, por conta de suspensão. O técnico do Inter também foi substituído pelo auxiliar Esteban Conde na coletiva, após a derrota por 1 a 0 para o Bahia, no Beira-Rio, neste domingo (15).

O resultado, aliado a um resultado paralelo, derrubou o time para a lanterna do Brasileirão. Isso porque o Cruzeiro empatou com o Vasco e chegou a três pontos, deixando o Colorado isolado na última posição.

Os questionamentos dos jornalistas refletiram as dúvidas dos torcedores colorados em relação ao trabalho da comissão técnica. Por que time cria e não faz gols? A defesa será vazada em todos os jogos? E as contratações?

Conde não falou por Pezzolano, mas trouxe algumas respostas, mesmo que não sejam as que a torcida do Inter quisesse ouvir.

— O futebol é muito amplo, tem que atender muitas coisas no dia a dia, dentro do campo e fora do campo, mas se nós tivéssemos essa resposta já teríamos feito. Estamos tentando e achamos que estamos no caminho certo para mudar essa situação — disse o auxiliar.

Ele prosseguiu:

— Se nós seguirmos puxando, a vitória vai chegar. Se você abandona e para de treinar, para de ser sério na hora de trabalhar, aí vai estar mais longe. Mas nós achamos que estamos muito perto de mudar essa situação, porque confiamos no nosso trabalho.

O Inter tem apenas dois pontos conquistados em seis rodadas do Brasileirão e está na zona de rebaixamento desde a segunda rodada. A chance de mudança será na quarta-feira (18), às 21h30min, fora de casa, contra o Santos.

Confira abaixo outras respostas de Esteban Conde

Auxiliar técnico comandou o Inter na derrota para o Bahia. Ricardo Duarte / SC Internacional

Avaliação do sistema defensivo

Nós estamos trabalhando para melhorar essas coisas, esses pequenos erros que nos custam os partidos, mas não encontramos outra forma diferente de trabalhar e afinar os detalhes. Que os detalhes sejam cada vez menores para poder dar certo nas partidas e conseguirmos as vitórias, que é o que estamos perseguindo. Então, a resposta é que estamos buscando a cada dia nos treinos.

Problemas de definição

Acho que são momentos. Você pode falar com todos os centroavantes do mundo, tem momentos em que a bola entra muito fácil, momentos em que está custando a entrar, como este, mas tudo muda. Hoje estamos falando disso. Mas, lembre-se que amanhã, outro dia, vamos falar aqui de que eles não param de fazer gols, porque estamos criando muitas situações de gol e vai dar certo. De tanto que estamos tentando vai dar certo. Nós confiamos nisso e seguimos trabalhando por isso. Eles também, os jogadores, os atletas, estão tranquilos.

Ausência de Allex

Os meninos, os garotos, nós vamos levando eles com o tempo, é assim. Ele está ganhando seu espaço, está no plantel principal do Internacional, está muito contente com isso e trabalhando muito bem. Como todos os jogadores, as decisões são respeitadas pelos atletas. Ele já vai ter a sua oportunidade de novo e vai aproveitar.

Mudança de esquema para se defender melhor?

Nós estamos buscando soluções para não sofrer gols e para fazer gols. O futebol se define nas áreas. Então, nesse pequeno detalhe, estamos falhando para não conseguir os resultados. Nesses detalhes que estamos trabalhando para mudar. E confiamos muito na maneira de jogar. Nós sabemos que falta só isso, porque a maneira de jogar nos leva a ter muitas situações de gol. E acreditamos muito, isso identifica a gente. E se o rival tivesse dez situações de gol, como o Inter tem, eu estaria preocupado. Temos ajustes muito pequenos, temos que fazer um clique e vamos estar ganhando o jogo, porque depois que o Inter pegar confiança nas partidas, ninguém vai poder parar.

Preocupação com a situação

Nós estamos preocupados por mudar a situação. Se nós temos uma situação contra e fazem gol na gente, também estamos preocupados. Queremos ter zero erro, essa é a realidade, mas não está acontecendo e estamos trabalhando para mudar essa situação. Não olhamos todo o tempo, estamos analisando nossos jogos e os dos rivais. Também entendemos a torcida, porque passa a rodada e a gente quer ganhar, assim como a nossa torcida. Todos queremos ganhar. Estaríamos falando de outra coisa aqui, mas estamos falando disso porque é o que está acontecendo.

Atuação do Inter contra o Bahia

Primeiro, não estávamos no ano passado para falar da sensação que tinha a torcida. Então, sobre este ano, nós estamos trabalhando e buscando as soluções. Hoje, tentamos isso. O Bernabei tem muitas qualidades para atacar e tem muita intensidade. Então, quisemos aproveitar isso. Mas eu não gosto muito de falar individualmente dos atletas. Hoje foi um dia que não tivemos essa fluidez de jogo que queremos ter. Iniciamos com muita energia, depois baixávamos um pouco, e no primeiro tempo faltou um pouco dessa energia que o time sabe ter. No segundo tempo, jogamos tentando ir para frente, o rival jogou muito bem também, sabe jogar com a bola, então foi difícil por momentos pressionar eles, que é uma das nossas características.

Tempo para reverter essa situação

Nós temos muito claro o momento e queremos mudar. Não posso falar outra coisa além de trabalhar, porque nós acreditamos muito no trabalho. O torcedor não está tranquilo se não conseguirmos o resultado, isso entendemos também. Não podemos mudar essa situação sem o resultado. Então vamos procurar conseguir o resultado como estamos procurando sempre e vamos mudar, nós vamos mudar essa situação.

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