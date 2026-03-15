Entenda por que Ronaldo não estava na frente da área no lance do gol do Bahia

Inter perdeu para o Bahia no Beira-Rio. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0, no Beira-Rio, na tarde deste domingo (15), e segue sem vencer no Brasileirão. O gol do time baiano foi marcado por Willian José aos 22 minutos em lance no qual Erick entrou facilmente na área colorada.

Uma questão que gerou discussão entre colorados nas redes sociais foi o fato de que o volante Ronaldo, que erra ao não conseguir fazer o corte já dentro da pequena área, não estava na proteção da grande área quando Erick avançou passando por Paulinho.

O motivo para isso ter acontecido foi que Paulo Pezzolano, hoje ausente do banco por suspensão, optou por recuar Ronaldo para ser um quinto homem na linha defensiva. Assim, o volante estava no lugar pedido pelo técnico, compondo a última linha com os zagueiros Mercado e Victor Gabriel e os laterais Aguirre e Matheus Bahia.

Com Ronaldo entre os zagueiros, Alan Patrick era quem se alinhava a Paulinho na hora de defender com Bernabei (pela esquerda) e Carbonero (direita) sendo responsáveis pelos lados.

Inter tinha os 11 jogadores defendendo no lance do gol Premiere / Reprodução

A estratégia não foi suficiente para evitar o gol do Bahia. Contra o Atlético-MG, no meio de semana, Pezzolano também havia montado uma linha de cinco, onde Bruno Gomes tinha a missão de ser o quinto homem. Em Belo Horizonte, também não foi suficiente para o Colorado deixar de ser vazado.