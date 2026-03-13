Enérgico e sem cachecol, Eduardo Coudet estreia com vitória no River Plate

Coudet estreou com vitória na equipe argentina. JUAN MABROMATA / AFP

Eduardo Coudet estreou com vitória no River Plate. Nesta quinta-feira (12), a equipe venceu o Huracán por 2 a 1, no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires. O resultado deixou o River na quinta posição do Grupo B do Torneio Apertura do Campeonato Argentino.

Coudet esteve em campo com o traje que o torcedor colorado se acostumou a ver nas duas passagens: calça jeans e camiseta preta. A exceção foi o clássico cachecol, que não estava no pescoço do argentino. Contudo, o Olé confirmou durante a partida que o item estava na casamata.

O River Plate chegou a abrir o placar aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Driussi marcou de cabeça. Nos acréscimos, a arbitragem assinalou pênalti para o Huracán, o que levou Coudet à loucura. Ele pediu impedimento no lance, mas não ganhou no grito. Caicedo bateu e deixou tudo igual.

No segundo tempo, os visitantes tiveram boa oportunidade para empatar aos 26 minutos, momento em que a arbitragem marcou pênalti favorável ao River. O colombiano Quintero entrou em campo e foi direto fazer a cobrança. O resultado foi duas belas defesas do goleiro Galíndez, que salvou o time da casa.

Os comandados de Coudet, contudo, seguiram pressionando e conseguiram outra penalidade, desta vez com a ajuda do VAR, que constatou mão na bola do jogador do Huracán. Montiel, o mesmo a converter a última cobrança da Argentina na final da Copa do Mundo de 2022, deslocou o goleiro da batida e marcou o gol da vitória: 2 a 1.

No último lance da partida, Blondel teve a chance de empatar a partida, mas acabou finalizando por cima do gol, na marca do pênalti. Coudet comemorou feito um gol e mostrou-se aliviado com a vitória.

O River Plate volta a jogar neste domingo (15), às 19h45min, contra o Sarmiento, pela 11ª rodada da competição. Será o primeiro jogo de Eduardo Coudet, como treinador do clube, no Monumental de Núñez.