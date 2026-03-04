Em busca do substituto de Bernabei, Inter faz primeiro treino para Gre-Nal 451

Aguirre (E) é um dos cotados para iniciar o clássico. Ricardo Duarte / Inter

Após dois dias de folga, o Inter se reapresentou para dar início à preparação para o Gre-Nal 451, que vai decidir o título gaúcho. A partida será disputada às 18h de domingo (8), no Beira-Rio, e o Colorado precisa reverter a derrota sofrida por 3 a 0 no jogo de ida.

Na atividade realizada na manhã desta quarta-feira (4), o treinador contou com todo o elenco à disposição — incluindo Matheus Bahia e Kayky, que chegaram após o prazo de inscrição do Estadual e não podem ser utilizados.

O impedimento do lateral-esquerdo é lamentado pela suspensão de Bernabei, que foi expulso na Arena do Grêmio. Ao todo, o técnico Paulo Pezzolano terá mais três atividades para definir o substituto.

Como os jovens Alisson e Pablo seguem trabalhando com o time sub-20, as opções se limitam às improvisações do zagueiro Victor Gabriel ou do lateral-direito Braian Aguirre pelo lado oposto da defesa.

Uma provável escalação teria: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Victor Gabriel (Aguirre); Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Confira os jogadores que participaram do treino:

Zagueiros: Clayton Sampaio, Félix Torres, Gabriel Mercado, Juninho, Pedro Kauã e Victor Gabriel;

Laterais: Aguirre, Bernabei e Matheus Bahia*;

Volantes: Alan Rodríguez, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Paulinho, Ronaldo, Thiago Maia e Villagra;

Meias: Alan Patrick, Allex, Bruno Tabata e Gustavo Prado;

Atacantes: Alerrandro, Borré, Carbonero, João Victor, Kayky*, Raykkonen e Vitinho.