Eduardo Coudet tenta levar titular do Inter para o River Plate

Eduardo Coudet dirigiu Rochet na sua segunda passagem pelo Inter, entre 2023 e 2024. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Recém anunciado pelo River Plate, o técnico Eduardo Coudet deseja levar um titular do Inter para o seu novo clube. Trata-se do goleiro Sérgio Rochet.

Conforme apurado por Zero Hora, o uruguaio recebeu no início desta semana uma ligação de Coudet o convidando para reforçar o time argentino.

No entanto, o Inter não admite a possibilidade de liberação do atleta, que é titular absoluto do gol, líder do grupo e homem de confiança do técnico Paulo Pezzolano.

Além disso, Rochet está feliz em Porto Alegre e deseja permanecer nesta temporada no Inter, clube com o qual tem contrato até dezembro de 2026. O atleta é nome certo da seleção do Uruguai para a Copa do Mundo 2026.

Além disso, mesmo que eventualmente o jogador desejasse se transferir, o Colorado teria dificuldade para contratar um substituto, uma vez que a janela de transferências está fechada desde terça (3).

Eduardo Coudet dirigiu o uruguaio na sua segunda passagem pelo Inter, entre 2023 e 2024. O treinador desejava contar com o goleiro em função da escassez que o River Plate vive na posição, uma vez que o veterano Franco Armani, 39 anos, sofre com lesões, e o titular vem sendo Santiago Beltrán, de apenas 21 anos, formado na base do clube.

O prazo para Coudet encontrar um novo goleiro é segunda (9), quando expira a janela de transferências na Argentina.