E agora, Inter? O que o time ainda tem a disputar na temporada

Mais de 40 mil colorados foram ao estádio neste domingo. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter não conseguiu ficar com o título na primeira competição do ano. No Gauchão, a equipe do técnico Paulo Pezzolano perdeu a ida por 3 a 0 e empatou por 1 a 1 a partida de volta, no Beira-Rio. Na somatória dos resultados, o Grêmio ficou com a taça.

Agora, o Inter volta o foco para o Brasileirão, competição em que disputa a quinta rodada nesta quarta-feira (11), contra o Atlético-MG. O clube soma apenas dois pontos em quatro jogos disputados e ocupa a 18ª colocação, à frente apenas de Cruzeiro e de Vasco.

A outra competição da equipe em 2026 é a Copa do Brasil. Por ter permanecido na primeira divisão, o clube entra na quinta fase, junto dos demais representantes da Série A. Os jogos desta etapa estão previstos para 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta).

O Inter ainda teria a disputa da Copa Sul-Sudeste, nova competição organizada pela CBF, que tem início programado para março. Contudo, a equipe decidiu não participar para priorizar o Brasileirão e a Copa do Brasil. O Caxias herdou a vaga colorada.

Como terminou na 16ª colocação do último Campeonato Brasileiro, o time não garantiu vaga em competições continentais, como Libertadores e Copa Sul-Americana.