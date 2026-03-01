Do que o Inter precisa para ser campeão gaúcho

Jogadores do Inter lamentam um dos gols sofridos na Arena. Jeff Botega / Agencia RBS

O primeiro jogo da decisão do Gauchão teve a derrota do Inter por 3 a 0 para o Grêmio no clássico 450, neste domingo (1º), na Arena. Enamorado, Amuzu e Victor Gabriel, contra, fizeram os gols gremistas na partida. Bernabei, ainda no primeiro tempo, foi expulso.

Agora, se quiser o bicampeonato estadual, o time de Paulo Pezzolano terá que reverter a goleada sofrida. No Beira-Rio, o Colorado precisará vencer por quatro gols de diferença para conquistar o título no tempo normal.

Caso vença por três gols, levará o jogo para os pênaltis e contará com Rochet para tentar levar o 48º título gaúcho.

A partida de volta será na casa colorada no próximo domingo (8), a partir das 18h.